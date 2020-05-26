رياضة | أبو رجيلة يحتفل بتتويج الزماك ببطولة الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر أبو رجيلة يحتفل بتتويج الزماك ببطولة الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل رحاب ابو رجيلة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق بتتويج الفارس الابيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في نسختها الأخيرة على حساب نهضة بركان المغربي.

وكتب أبو رجيلة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "من أكتر البطولات الافريقيه اللى فرحت فيها بعد بطوله 84 هى بطوله الكونفدراليه العام الماضى".

وتابع : "كل حاجه كانت جميله الاجواء قبل المباراه الفطار الجماعى فى الاستاد الفرحه بعد البلانتيات مشوار الرجوع والسحور فى العربيه شيبسي وبسكوت ومنظر الطريق الصحراوى وهو مكسو باعلام الزمالك".

وقد نجح فريق الزمالك في الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في مجموع المباراتين.