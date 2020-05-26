رياضة | العين الإماراتي يحاول جذب أنظار نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر العين الإماراتي يحاول جذب أنظار نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي العين الإماراتي رغبته في التعاقد مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية تونسية بأن نادي العين الإماراتي يتطلع للتعاقد مع الظهير الدولي التونسي في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم صفوفه.

Advertisements

وأشارت صحيفة "الشروق" التونسية إلى أن النادي الإماراتي يستهدف التعاقد مع الظهير الدولي التونسي في الصيف المقبل، بعدما ظهر بمستوى مميز للغاية مع الفريق الأحمر.

وأضافت الصحيفة بأن النادي الإماراتي يرغب في التعاقد مع الظهير الدولي التونسي حيث قدم عرضًا للنادي الأهلي للتعاقد معه، رغم رفضه عرض الهلال السعودي لضم اللاعب.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي أكد سابقًا عدم رحيل اللاعب التونسي ويتمسك باستمراره في الفريق حتى نهاية تعاقده.