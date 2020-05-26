رياضة | الاتحاد الإفريقي يسلط الضوء على تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإفريقي يسلط الضوء على تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على تتويج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في نسختها الأخيرة والتي أقيمت عام ٢٠١٩.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو ملخص المباراة وعلقت في مثل هذا اليوم من العام الماضي نجح فريق الزمالك في الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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نجح فريق الزمالك في تحقيق بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في يوم ٢٦ مايو ٢٠١٩،وذلك بعد تفوقه على نظيره نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما تعادل الفريقين بهدف لكل فريق في مجموع المباراتين.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب حضور جماهيري كبير وصل إلى ١٠٠ الف مشجع، حيث تواجدت جماهير الزمالك باعداد كبيرة في مدرجات وطرق ومداخل الملعب، ليسجل ستاد الجيش أكبر حضور جماهيري على مستوى مباريات الأندية.

يذكر ان الزمالك كان قد نجح في الفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نظيره الترجي التونسي، في البطولة التي جمعت بين بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تفوق الفارس الابيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لبطل تونس.