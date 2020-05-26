رياضة | دوناروما يقترب من تجديد عقده مع ميلان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر دوناروما يقترب من تجديد عقده مع ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي يقترب من تجديد عقده علمًا بأن عقد الحارس الإيطالي الشاب ينتهي في صيف 2021.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن باولو مالديني المدير التقني لميلان يعمل بجد من أجل تجديد عقد دوناروما قبل رحيله عن النادي.

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وأكد الموقع الإيطالي أن دوناروما سيجدد عقده في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث أن النادي الإيطالي لا يرغب في رحيل حارس مرماه مجانًا في نهاية الموسم المقبل.

وأوضح الموقع الإيطالي أن مالديني يرغب في تجديد عقد دوناروما على الرغم من أن الحارس الشاب لا ينوي تخفيض راتبه وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة من عملية بيعه في المستقبل.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن تجديد عقد الحارس الشاب البالغ من العمر 21 عامًا سيساعد الروسونيري مالياً في المستقبل.