رياضة | أول رد من الأهلي على أنباء إلغاء دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد من الأهلي على أنباء إلغاء دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ضربة قوية خلال الساعات الماضية بعدما تردد إمكانية إلغاء دوري أبطال إفريقيا، للموسم الحالي.

وجاء تقرير اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، صادمًا بعدما أوصى بإلغاء جميع بطولات الكاف الموسم الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان النادي الأهلي، تأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وينتظر مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، عقب عودة النشاط.

وتحفظ النادي الأهلي، على الأنباء الصادرة، خشية من تحقيق الخسائر المادية الفادحة على الأهلي حال إلغاء دوري الأبطال، فيما يخص عقد رعايته.

وتوقف الراعي الرسمي للنادي، عن سداد المستحقات المادية للنادي، بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.