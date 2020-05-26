رياضة | زي النهاردة.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر زي النهاردة.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تحقيق بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في يوم ٢٦ مايو ٢٠١٩،وذلك بعد تفوقه على نظيره نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما تعادل الفريقين بهدف لكل فريق في مجموع المباراتين.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب حضور جماهيري كبير وصل إلى ١٠٠ الف مشجع، حيث تواجدت جماهير الزمالك باعداد كبيرة في مدرجات وطرق ومداخل الملعب، ليسجل ستاد الجيش أكبر حضور جماهيري على مستوى مباريات الأندية.

وجاء اللقاء بمشاهد امتلئت بالاثارة بعد احتساب الحكم لركلة جزاء للزمالك عن طريق العودة لتقنية الفيديو "var"، ليسجل هدف الزمالك في المباراة محمود علاء، ويكون بوابة الفريق في التتويج بالكأس لأول مرة في التاريخ وبعد غياب عن منصات التتويج الأفريقية دام إلى ١٦ عام، وذلك بعد تحقيق الفريق لبطولة السوبر الإفريقي عام ٢٠٠٣ على حساب الوداد المغربي.

وخاض الزمالك مشوارا درامي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد ان كان قريب من وداع المسابقة في دور المجموعات ، وذلك بعد الخسارة من جورماهيا الكينى والتعادل مع نصر حسين داي الجزائري وبترو أتليتكو الأنجولي، ليعود أبناء القلعة البيضاء وينجحوا في تعويض فقدان النقازذط ويصعد الفريق لدور الثمانية.

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الزمالك خاض مواجهات صعبة في دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية أمام حسينية اغادير المغربي، ثم عبر النجم الساحلي التونسي في مواجهة شهدت طرد محمود عبد الرحيم جنش في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ليتولى عمى*المهاجم عمر السعيد مهام حراسة الشباك وتمر الأمور على خير ويصعد الفارس الأبيض للمباراة النهائية.

الأمور تزداد صعوبة على الزمالك بعد تأكد غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأساسي عن لقاء الذهاب أمام نهضة بركان في المغرب، حيث زادت الأمور تعقيد بعد إصابة عماد السيد الحارس الثاني ليشارك الناشئ عمر صلاح في اللقاء دون أي بديل، ويخسر الزمالك بهدف نظيف في الوقت الضائع بعد ان قدم الفريق مباراة طيبة.

تحولت مباراة العودة لتحدي كبير، حيث احتشد جماهير نادي الزمالك من أجل الحصول على تذكرة اللقاء، لتكون المباراة بمثابة الحلم الضائع منذ سنوات.

زحف الالاف من جماهير نادي الزمالك إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب خلال فترة صيام شهر رمضان الكريم، لتكون الجماهير اللاعب رقم واحد في تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.