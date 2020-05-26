رياضة | أرقام وبطولات من مسيرة محمود جنش "الحارس الأمين" للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام وبطولات من مسيرة محمود جنش "الحارس الأمين" للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمي الزمالك، واحد من أفضل حراس المرمي في مصر حاليًا، حيث يمتلك اللاعب إمكانيات فنية وبدنية عالية، قدم اللاعب عروض قوية رفقة الفريق الأبيض جعلته الحارس الأساسي للفريق قبل الإصابة في وتر أكيليس مع منتخب مصر والتي أبعدته فترة طويلة عن الملاعب.

واحتفل "جنش" أمس الاثنين بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، حيث أنه من مواليد 10 يوليو 1987، انضم لصفوف القلعة البيضاء عام 2011 قادمًا من نادي الاولمبي السكندري، لتعويض رحيل الحارس السابق محمد عبد المنصف، وعاني اللاعب من قلة المشاركة مع الفريق الأبيض فترات طويلة بسبب وجود عبد الواحد السيد وكان ضيف دائم على مقاعد بدلاء الفريق.

وفاجئ مسئولو الزمالك محمود جنش، بالتعاقد مع حارس جديد هو محمد أبوجبل لتدعيم الفريق، وتراجع "جنش" ليصبح الحارس الثالث للفريق، وبعد رحيل عبد الواحد السيد لم يتغير الوضع كثيرًا، حيث تعاقد الزمالك مع أحمد الشناوي ليصبح الحارس الأساسي للفريق الأبيض.

واستمر "جنش" على مقاعد بدلاء الزمالك، ينتظر الفرصة لحراسة عرين الفريق الزملكاوي، والتي جاءت له بعد رحيل الشناوي، ونجح اللاعب في تقديم مستويات رائعة رفقة الفريق وكسب ثقة الجهاز الفني والإدارة والجمهور، ولكن جاءت الإصابة لتعطل مسيرته مع الأبيض، وعليه تعاقد الزمالك مع 3 حراس جدد محمد صبحي ومحمد أبوجبل ومحمد عواد، وسيكون اللاعب أمام تحدي صعب للعودة للتشكيلة الأساسية للفريق في ظل تألق الثلاثي.

ماذا قدم محمود عبد الرحيم "جنش" مع الزمالك؟

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خاض محمود عبد الرحيم "جنش" مع الزمالك 59 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية 5167 دقيقة، واستقبلت شباكه 42 هدفًا، وحافظ على نظافة مرماه في 25 مباراة، وتلقي 3 بطاقات صفراء، وبطاقة وحيدة باللون الأحمر.

أما في البطولات الإفريقية، شارك "جنش" في 23 مباراة مع الفارس الأبيض بواقع (7 مباراة في دوري أبطال إفريقيا – 16 مباريات بالكونفيدرالية الإفريقية)، واستقبلت شباكه 16 هدفًا، وحقق 13 "كلين شيت"، وحصل على بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

شارك "جنش" في 11 مباراة بكأس مصر، ومباراة وحيدة بكأس السوبر المصري مع الزمالك، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1090 دقيقة، حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

كما خاض الحارس المصري 5 مباريات في البطولات العربية مع الزمالك واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

توج محمود جنش بالعديد من البطولات مع الزمالك، حيث فاز بلقب الدوري الممتاز موسم 2014 – 2015، وكأس مصر 6 مرات، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس الكونفيدرالية، وكأس السوبر المصري السعودي.