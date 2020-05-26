رياضة | الأهلي يعود إلى هدفه القديم لتدعيم صفوفه الدفاعية

الأهلي يعود إلى هدفه القديم لتدعيم صفوفه الدفاعية

ووضع الجهاز الفني، أحمد سامي مدافع مصر للمقاصة المعار لطلائع الجيش، ضمن اهتماماته من أجل متابعته للدخول في مفاوضات مع ناديه.

ورشح أحد وكلاء اللاعبين، أحمد سامي على إدارة النادي والجهاز الفني، والذي بدوره طالب فيديوهات للاعب من أجل متابعته بشكل دقيق.

ويعاني الأهلي، من أزمة سواء عددية مع كثرة المباريات محليًا وقاريًا، أو من حيث نوعية اللاعبين، ويحسم فايلر موقفه من اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكان أحمد سامي انتقل إلى صفوف طلائع الجيش، على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وأعلن اللاعب في وقت سابق أنه ينتمي للقلعة الحمراء ويتمنى إرتداء قميصه في المستقبل.