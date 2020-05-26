رياضة | الأهلي يعود إلى هدفه القديم لتدعيم صفوفه الدفاعية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعود إلى هدفه القديم لتدعيم صفوفه الدفاعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدعيم خط دفاع الفريق مع بداية الانتقالات الصيفية المقبلة.
الأهلي يعود إلى هدفه القديم لتدعيم صفوفه الدفاعية
ووضع الجهاز الفني، أحمد سامي مدافع مصر للمقاصة المعار لطلائع الجيش، ضمن اهتماماته من أجل متابعته للدخول في مفاوضات مع ناديه.
ورشح أحد وكلاء اللاعبين، أحمد سامي على إدارة النادي والجهاز الفني، والذي بدوره طالب فيديوهات للاعب من أجل متابعته بشكل دقيق.
ويعاني الأهلي، من أزمة سواء عددية مع كثرة المباريات محليًا وقاريًا، أو من حيث نوعية اللاعبين، ويحسم فايلر موقفه من اللاعب خلال الفترة المقبلة.
وكان أحمد سامي انتقل إلى صفوف طلائع الجيش، على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وأعلن اللاعب في وقت سابق أنه ينتمي للقلعة الحمراء ويتمنى إرتداء قميصه في المستقبل.