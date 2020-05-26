الامارات | ميلان يكشف تفاصيل مطمئنة عن إصابة إبراهيموفيتش

شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يكشف تفاصيل مطمئنة عن إصابة إبراهيموفيتش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم أنصاره أن مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، تعرّض لإصابة في ربلة الساق اليمنى، وليس وتر أخيل كما كان يخشى، من دون أن يحدد فترة غيابه المتوقعة.

وتعرض النجم المخضرم لإصابة بالغة أمس خلال التمارين مع فريقه استعدادا لاحتمال استئناف منافسات "سيري أ"، بحسب تقارير صحافية رجحت ان تكون الإصابة في ربلة الساق، بينما أفادت تقارير أخرى عن إصابة في وتر أخيل قد تبعده لمدة أشهر.

وأشار النادي في بيانه إلى أن "إبراهيموفيتش تعرض لإصابة في العضلة النعلية لربلة الساق اليمنى". وأكد ان "وتر أخيل لم يمسّ. اللاعب سيخضع لفحص خلال فترة عشرة أيام"

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وأشارت تقارير صحافية إيطالية اليوم إلى أن هذه الإصابة قد تبعد المهاجم البالغ من العمر 38 عاما، لفترة قد تصل الى أربعة أسابيع.

وتأمل الأندية الإيطالية في استئناف الموسم قرابة منتصف يونيو المقبل، بعد تعليقه منذ التاسع من مارس الماضي بسبب "كوفيد-19". ومن المتوقع أن تعطي حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الضوء الأخضر لهذه العودة غدا.

وخاض "إيبرا" مسيرة كبيرة في العقدين الأخيرين، وتنقل بين أندية كبرى في أوروبا مثل أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس وإنتر وميلان في إيطاليا، برشلونة الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصولا الى لوس أنجليس غالاكسي الأميركي، حيث أمضى موسمين، عاد بعدهما الى النادي اللومباردي في ديسمبر الماضي، بعقد حتى نهاية هذا الموسم. وسبق لابراهيموفيتش ان دافع عن ألوان ميلان بين 2010 و2012.

وعاد المهاجم الفارع الطول الى المدينة الإيطالية قبل نحو أسبوعين والتحق بتمارين فريقه، بعدما أمضى أسابيع في بلاده إثر قرار وقف النشاطات الرياضية في إيطاليا بسبب تفشي "كوفيد-19".

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