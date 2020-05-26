شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة 28 للبوندسليجا: «الكلاسيكو» أبرز المباريات.. ولا مجال للإخفاق لليفركوزن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى الألماني «بوندسليجا» لموسم 2019/2020، وهي مسابقة الدوري الكبرى الأولى والوحيدة التي استئنف نشاطها حاليًا في أوروبا.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع عدة صدامات قوية خلال اليومين القادمين بداية من اليوم وحتى مساء الأربعاء، وهي الفترة التي ستلعب خلالها جميع مباريات الجولة (9 مباريات).

عدة مواجهات مرتقبة منتظرة في الجولة 28، نستعرضها في هذا التقرير.

1- بروسيا دورتموند × بايرن ميونخ:

لن تكون هناك مواجهة أكبر وأهم من هذا الصدام الكبير المعروف بـ«الكلاسيكو»، حيث سيصطدم صاحبي المركزين الأول والثاني في مواجهة ستشكل دورًا كبيرًا في صراع اللقب هذا الموسم، فالفوز سيقرب دورتموند من البايرن بفارق نقطة وحيدة مع تبقي 6 جولات على النهاية، في حين الفوز أو التعادل سيعزز من موقف البايرن نحو لقب جديد للدوري.

دورتموند خسر مواجهة الدور الأول بنتيجة ثقيلة (4-0)، وسيتسلح الفريق خلال هذه المباراة بعامل الأرض «فقط»، علمًا بأن الفريق هو النادي الوحيد في البوندسليجا هذا الموسم الذي لم يخسر على ملعبه حتى الأن، وهو الفريق الذي سجل في جميع المباريات الـ39 الأخيرة التي لعبها على ملعبه في الدوري، لكنه سيواجه فريق لم يعرف طعم الهزيمة خلال عام 2020 في جميع البطولات.

2- باير ليفركوزن × فولفسبورج:

يعد ليفركوزن هو أحد المنافسين «نظريًا» على صراع اللقب والفريق الذي يقدم مستويات رائعة منذ استئناف الدوري محققًا الفوز بنسبة 100%، سيستضيف فولفسبورج الطامح إلى تدعيم موقفه في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي والذي سيصطدم بمنافس يعلم تمامًا أنه لا مجال للإخفاق في ظل مطاردة شرسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، حيث يحتل باير ليفركوزن المركز الرابع برصيد 53 نقطة على بعد 8 نقاط كاملة من الصدارة، وبعيد بنقطة واحدة فقط عن بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الخامس.

3- آر بي لايبزيج × هيرتا برلين:

صدام الكلاسيكو سيعطي ليبزيج فرصة لتدعيم موقفه في الصراع على اللقب أو على الأقل في استعادة مركزه الثاني (حال تحقيقه للفوز مع هزيمة دورتموند)، لكن رجال المدرب جوليان ناجلسمان سيستضيفون في هذه الجولة فريق العاصمة، هيرتا برلين، الذي يقدم وجهًا مغاييرًا تمامًا منذ استئناف الموسم، مع تحقيق الفريق لانتصارين كبيرين، آخرهما برباعية نظيفة ضد الجار يونيون برلين.

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ليبزيج على بعد 7 نقاط من الصدارة و3 نقاط فقط من دورتموند صاحب المركز الثاني، في حين هيرتا برلين في جعبته 34 نقطة على بعد 5 نقاط فقط من المراكز المؤهلة لليوروبا ليج.

4- فورتونا دوسلدورف × شالكه:

مواجهة مهمة لأصحاب الأرض الذين يجدون انفسهم في وضع سيء باحتلال المركز السادس عشر الذي يجعلهم معرضين للهبوط.

فورتونا لم يحقق الفوز في آخر 4 جولات، لكن الفريق لم يهزم كذلك بتعادله في جميع هذه المباريات، مهدرًا الفوز في آخر جولة بعد أن أضاع تقدمه بهدفين دون مقابل على كولن حتى الدقيقة 87 من زمن المباراة (انتهت 2-2).

وسيكون لدى أصحاب الأرض فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية تدفعهم إلى مناطق الأمان (على بعد 3 نقاط من المركز الخامس عشر) في حال تحقيقهم الفوز على شالكه المتعثر الذي لم يحقق أي فوز خلال آخر 9 مباريات في الدوري (5 هزائم و4 تعادلات) متلقيًا هزيمتين ثقيلتين منذ استئناف الموسم (4-0 و3-0 ضد بروسيا دورتموند وأوجسبورج على التوالي)، ولم يسجل الفريق الملكي الأزرق سوى 4 أهداف فقط خلال عام 2020، مسجلًا هدفًا وحيدًا خلال أخر 5 جولات من الدوري.