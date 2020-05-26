فليك يأسف لغياب المشجعين عن قمة بايرن ودورتموند

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020 اسف المدير الفني لنادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني ​هاينز فليك​ لغياب المشجعين عن مباراة القمة المرتقبة بين فريقه ومضيفه بوروسيا ​دورتموند​ والتي قد تكون حاسمة في مسار الدوري الألماني لكرة القدم.

Advertisements وخلال حديث صحفي قال هاينز: "إنها مباراة مميزة جدا. بصفتي مدربا، لا شك أن الجماهير ستكون العامل المفقود". واضاف: "الأجواء قد تلهم أي فريق. الامر يتعلق بطريقة تعاملك مع التشجيع، عليك أن تتقبل الوضع الحالي من دون النظر الى أي أعذار". وختم: "لقد حققنا سلسلة نتائج جيدة وكل لاعب بات متحفزا أكثر الآن".

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