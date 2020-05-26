تقارير: الكشف عن موعد اول مباراة لـ ريال مدريد وبرشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

كشفت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، عن موعد أول مباراتين لفريقي ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، بعدما توقفت البطولة بسبب فيروس كورونا.

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وعاد لاعبو أندية الليغا للتدريبات مجدداً ولكن بشكل فردي، تطبيقًا لبروتوكول وزارة الصحة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي لتفادي الإصابة بالعدوى.

وحددت الحكومة إمكانية استئناف مسابقة الدوري الإسباني بداية من 8 حزيران المقبل، مع اتخاذ كافة التدابير الطبية لتفادي إصابة اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو العاملين في قطاع كرة القدم.

وبحسب الإذاعة، فإن هناك اتجاه كبير لإقامة مباراة ريال مدريد وإيبار ضمن الجولة 28 يوم السبت في 13 ايار، ولقاء برشلونة وريال ​مايوركا​ اليوم التالي الاحد في 14.