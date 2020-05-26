غريزمان ضمن قائمة المعروضين للبيع في برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

كشف موقع غول العالمي، أن نادي ​برشلونة​ الإسباني منفتح على بيع مهاجمه الفرنسي أنطوان ​غريزمان​.



بالاضافة الى ذلك، قرر النادي الكتالوني الاستماع للعروض المقدمة إلى باقي اللاعببن باستثناء الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن والهولندي فرينكي دي يونغ.

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وأورد التقرير، أن صاحب الـ29 عامًا رفض الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي ضمن عملية نقل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى البارشا، الا ان ذلك لم يُغيّر موقف الإدارة.

وأضاف، أن إدارة البرشا تتوقع أن يصل عروضًا تبلغ أو تزيد عن 120 مليون يورو لشراء غريزمان، وهو المقابل الذي دفعه البلوغرانا لجلبه من اتلتيكو مدريد.

يذكر أن غريزمان شارك في 37 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات، وسجل 14 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.