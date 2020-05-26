مانشستر سيتي ينعي اسطورة النادي غلين باردو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

اعلن نادي ​مانشستر سيتي الانكليزي​ وفاة لاعبه السابق ​غلين باردو​ Glyn Pardoe عن عمر يناهز 73 عاما.



وذكر النادي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "يحزن مانشستر سيتي الإعلان عن وفاة واحد من أعظم من خدموا النادي ، وهو جلين باردو، عن عمر 73 عاما".

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وأضاف: "جلين توفي فجأة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء".

وتابع : جلين باردو لا يزال أصغر اللاعبين في تاريخ النادي مشاركة مع الفريق الأول، حيث سجل ظهوره الأول عام 1962 في مباراة أمام برمنجهام سيتي وعمره 15 عاما و314 يوما".

وكان باردو أحد العناصر البارزة في صفوف مانشستر سيتي في أواخر الستينيات من القرن الماضي، وقد وحقق عدد من الألقاب وسجل في المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين في شباك ويست برومويتش ألبيون في عام 1970.