الاتحاد الهولندي يصدم الكمار ويصدّق على الترتيب النهائي للدوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

صدّق الاتحاد الهولندي لكرة القدم، على الترتيب النهائي لفرق الدوري الممتاز، رافضاً احتجاج ألكمار على عدم منحه بطاقة التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا.



وكانت منافسات الموسم قد توقفت في أذار الماضي، ثم الغى ما تبقى منها طبقا لقرار اتخذ في نيسان بسبب أزمة فيروس كورونا.

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ورغم عدم تتويج أي فريق باللقب، تقرر تأهل أياكس أمستردام لدوري أبطال أوروبا بشكل مباشر في الموسم المقبل، حيث تفوق في الصدارة بفارق الأهداف أمام ​الكمار​.

الا ان مجلة "كوت" الهولندية، ذكرت أن ألكمار تقدم باحتجاج للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بداعي أن فارق الأهداف لا يشكل معيارا عالميا، وأن الفريق تغلب على أياكس ذهابا وإيابا هذا الموسم، فأحال اليويفا الاحتجاج للاتحاد الهولندي الذي رفضه.

وقال متحدث باسم الاتحاد الهولندي:" لم يتغير شيء، الترتيب سيبقى كما هو، وأياكس يحتل الصدارة".

وبذلك بات الدور التمهيدي لدوري الأبطال هو السبيل المتاح أمام الكمار للتأهل إلى دور المجموعات.