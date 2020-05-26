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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان يمنح الفرصة لـ يوفيتش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
قرر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الاسباني منح الفرصة للمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، وذلك بحسب تقرير صحفي إسباني.
وارتبط اسم يوفيتش (22 عامًا) بالرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما فشل في تقديم المستوى المطلوب.
وبحسب صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإن زيدان سيمنح الفرصة ليوفيتش الموسم المقبل، على أمل استعادة مستواه السابق.
وأشارت إلى أن موقف الميرينغي يعود أيضًا لصعوبة تحقيق ربح مادي من وراء بيع يوفيتش في الميركاتو الحالي.
يذكر ان صاحب الـ22 عامًا يتعافى من إصابة في المفصل الخارجي للقدم اليمنى، تعرض لها خلال فترة الحجر المنزلي.
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