شكرا لقرائتكم شاهد جماهير الزمالك تدون "نادى القرن الحقيقى" على عُملة الخمسين جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى من جماهير الزمالك صورة لعملة ورقية فئة الخمسين جنيه، دونوا عليها أن النادى الأبيض هو نادى القرن الحقيقى، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شهدت الأيام الأخيرة جدلاً كبيرًا بشأن قضية نادى القرن، حيث يطالب مسئولى الزمالك بالحصول على اللقب الذى حصده الأهلى فى وقت سابق، ويستند مسئولو قلعة ميت عقبة على التتويج بعدد أكبر من البطولات الأفريقية فى القرن الماضى، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الأفريقى من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء، لذا أعاد مسئولو القلعة البيضاء فتح هذا الملف للمطالبة باسترداد اللقب، لذا من المقرر، أن تحرك إدارة نادى الزمالك الشكوى الخاصة بملف نادى القرن بعد عيد الفطر المبارك، لحسم هذه القضية.

وكلّف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن، والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

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وكان مرتضى منصور قد منح رباعى لجنة الزمالك مُهلة لمدة شهرًا لجمع كل الملفات ورفع تقرير له لتعديله قبل التحرك بشكل رسمى نحو تقديم قضية بشأن أحقية النادى الأبيض فى الحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، بالإضافة إلى التواصل بشكل رسمى مع الاتحاد الأفريقى بشأن تلك المسألة، كما من المقرر، أن تجتمع لجنة لقب نادى القرن مع خبيرا اللوائح محمد فضل الله ومحمد بيومى خلال الأسبوع الجارى، لبحث اخر مستجدات ملف لقب نادى القرن والقضية التى سيتم طرحها فى المحكمة الرياضية الدولية، حيث سيتضمن الاجتماع مراجعة لوائح الاتحاد الأفريقى والنقاط التى يستند عليها الزمالك فى القضية، وكذلك دراسة الحالات المماثلة، لمعرفة الموقف الكامل للزمالك فى القضية قبل تقديمها رسميا، خاصة أن هناك موافقة مكتوبة من نادى الزمالك على لائحة اختيار نادى القرن وقت صدورها عام 94.