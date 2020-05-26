شكرا لقرائتكم ذكريات الخطيب.. بيبو ينتقم من الترسانة بسبب خماسية الشواكيش فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فريق الترسانة كان يمثل عقدة كبيرة للنادى الأهلى، وكان منافسًا قويًا للمارد الأحمر فى العديد من الأوقات، بل ووصل الأمر لمزاحمة الشواكيش الأهلى على ألقاب الدورى والكأس، حيث أنشيء النادى في العام 1921 بجهود رجل أنجليزي يدعى سلاوتر، وشارك في أول بطولة دورى عام 1948 وحصل على المركز الثاني.

الترسانة حصد لقب بطولة الدورى مرة واحدة فى تاريخه عام 1963/1962، كما حصد 6 ألقاب كأس مصر أعوام 1923, 1929, 1954, 1965, 1967, 1986، وروى الأسطورة محمود الخطيب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ورئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء الحالى، قصته مع "عقدة" الشواكيش وبكائه بسبب الخسارة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد سجله صالح سليم موسم 1961- 1962.

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وتحدث الخطيب عن مباراة سابقة جمعت الأهلى والترسانة، قائلاً: "كنت أبلغ من العمر 4 أو 5 سنوات، وكان الأهلى يواجه الترسانة فى الدورى الممتاز، وخسر الأهلى بنتيجة 5/1 مما جعلنى أبكى بشدة، وفى اليوم الثانى قمت بتكوين فريقين مع زملائى بالشارع وأسميت فريقى "الأهلى" والفريق الأخر "الترسانة" لكى أنتقم من تلك الخسارة الكبيرة.. ومن حينها أصبح اسم الشواكيش يمثلى رهبة وعقدة، خاصة وأنهم ظلوا ينافسون المارد الأحمر بشراسة على لقب الدورى لمدة موسم أو اثنين".