ميلان يخفف من وقع إصابة زلاتان: في ربلة الساق لا وتر أخيل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





أكد نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء ان مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تعرّض لإصابة في ربلة الساق اليمنى وليس وتر أخيل كما كان يخشى، من دون ان يحدد فترة غيابه المتوقعة.

وتعرض النجم المخضرم لإصابة بالغة الإثنين خلال التمارين مع فريقه استعدادا لاحتمال استئناف منافسات "سيري أ"، بحسب تقارير صحافية رجحت ان تكون الإصابة في ربلة الساق، بينما أفادت تقارير أخرى عن إصابة في وتر أخيل قد تبعده لمدة أشهر.

وأشار النادي في بيان اليوم الى ان "إبراهيموفيتش تعرض لإصابة في العضلة النعلية لربلة الساق اليمنى".

وأكد ان "وتر أخيل لم يمسّ. اللاعب سيخضع لفحص خلال فترة عشرة أيام".

وأشارت تقارير صحافية إيطالية الثلاثاء الى ان هذه الإصابة قد تبعد المهاجم البالغ من العمر 38 عاما، لفترة قد تصل الى أربعة أسابيع.

Advertisements

وتأمل الأندية الإيطالية في استئناف الموسم قرابة منتصف حزيران/يونيو المقبل، بعد تعليقه منذ التاسع من آذار/مارس الماضي بسبب "كوفيد-19".

ومن المتوقع ان تعطي حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الضوء الأخضر لهذه العودة هذا الأسبوع.

وخاض "إيبرا" مسيرة كبيرة في العقدين الأخيرين، وتنقل بين أندية كبرى في أوروبا مثل أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس وإنتر وميلان في إيطاليا، برشلونة الإسباني، مانشستر يونايتد الإنكليزي، وصولا الى لوس أنجليس غالاكسي الأميركي حيث أمضى موسمين، عاد بعدهما الى النادي اللومباردي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعقد حتى نهاية هذا الموسم.

وسبق لابراهيموفيتش ان دافع عن ألوان ميلان بين 2010 و2012.

وعاد المهاجم الفارع الطول الى المدينة الإيطالية قبل نحو أسبوعين والتحق بتمارين فريقه، بعدما أمضى أسابيع في بلاده إثر قرار وقف النشاطات الرياضية في إيطاليا بسبب تفشي "كوفيد-19".