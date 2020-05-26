شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يتسلح بالإصرار: لا أحد يعلم ما مررت به ولكنى لا أسقط أبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى النادى الأهلى السابق والحالى لمصر المقاصة، صورة من سيارته عبر صفحته الشخصية على صفحة التواصل الاجتماعى " فيس بوك " وعلق قائلا، "لا أحد يعلم بما مررت به؟ وكيف أعيش، وما يوجد في صدري من ألم، ولكنى لا أسقط أبدا" .



أحمد عادل

ولعب أحمد عادل عبد المنعم بقميص النادى الفيومى حتى الآن 44 مباراة في كل المسابقات، واستقبلت شباكه 38 هدفا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 19 مباراة.

وحصل عبد المنعم على فرصته فى اللعب مع النادي الأهلي، بعد فترة غياب طويلة عندما حل بديلا لشريف إكرامى فى مباراة الأهلى أمام الأفريقى التونسى فى إياب دور الـ16 المكرر للكونفدرالية، التى فاز بها الأهلى 5 – 4 بضربات الترجيح، لتعيد إلى أذهان الجماهير مباراة نهائى الكونفدرالية.

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