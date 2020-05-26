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شكرا لقرائتكم خبر عن من الذكريات.. الخطيب يبكى بسبب "خماسية الترسانة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فريق الترسانة كان يمثل عقدة كبيرة للنادى الأهلى، وكان منافسًا قويًا للمارد الأحمر فى العديد من الأوقات، بل ووصل الأمر لمزاحمة الشواكيش للمارد الأحمر على ألقاب الدورى والكأس، حيث أنشئ النادى فى عام 1921 بجهود رجل إنجليزي يدعى سلاوتر، وشارك فى أول بطولة دورى عام 1948 وحصل على المركز الثانى.
الترسانة حصد لقب بطولة الدورى مرة واحدة فى تاريخه عام 1963/1962، كما حصد 6 ألقاب كأس مصر أعوام 1923, 1929, 1954, 1965, 1967, 1986، وروى الأسطورة محمود الخطيب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ورئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء الحالى، قصته مع "عقدة" الشواكيش وبكائه بسبب الخسارة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد سجله صالح سليم موسم 1961- 1962.
وتحدث الخطيب عن مباراة سابقة جمعت الأهلى والترسانة قائلاً: "كنت أبلغ من العمر 4 أو 5 سنوات، وكان الأهلى يواجه الترسانة فى الدورى الممتاز، وخسر الأهلى بنتيجة 5/1 ما جعلنى أبكى بشدة، وفى اليوم الثانى كونت فريقين مع زملائى بالشارع وسميت فريقى "الأهلى" والفريق الآخر "الترسانة" لكى أنتقم من تلك الخسارة الكبيرة.. ومنذ حينها أصبح اسم الشواكيش يمثل لى رهبة وعقدة، خاصة أنهم ظلوا ينافسون المارد الأحمر بشراسة على لقب الدورى لمدة موسم أو اثنين".
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