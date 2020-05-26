شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفل أحمد عيد بذكرى تتويج الزمالك بالكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، بذكرى تتويح الزمالك بأول بطولة كونفدرالية توج بها الفريق الأبيض فى تاريخه، والتى كانت فى مثل هذا اليوم العام الماضى، بفوز الزمالك على نظيره نهضة بركان بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح، وذلك عبر صفحته بموقع انستجرام.

ونشر عيد فيديو لملعب المباراة، خلال تواجده فى المدرجات، وسط احتفال جماهير الزمالك، وعلق قائلا:" منذ عام مضى " at one year ago.

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وتوج الفريق الأول بالزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، حين حقق الأبيض اللقب لأول مرة فى تاريخه بالنسخة الماضية على حساب فريق نهضة بركان بطل المغرب فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية بنتيجة 5 / 3 بضربات الترجيح، ليتوج الأبيض بأول ألقابه بالبطولة الكونفدرالية، تحت قيادة كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لقلعة ميت عقبة، حيث حسمت المباراة بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، مدافع الفريق، من ركلة جزاء، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ولكن لصالح بطل المغرب، ونصت اللائحة على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون لعب أوقات إضافية.

كما نجح الزمالك بفضل تتويجه بلقب الكونفدرالية فى التأهل للعب مباراة السوبر الإفريقى ليواجه الترجى التونسى الذى شارك فى المباراة بصفته بطلاً لدورى أبطال إفريقيا عن النسخة الماضية، ليتوج باللقب الأبيض باللقب، للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب الترجى التونسى، بعدما حقق الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، شهر فبراير الماضى.