شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية يناقش تعديل مسار الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، بالتعاون مع الاتحادين العربى والأفريقى وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة، ودعم إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية واتحاد اللجان الأولمبية العربية واتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية، المؤتمر العلمى الدولى الثالث للثقافة الرياضية تحت عنوان "تعديل المسار من أجل رياضة آمنة فى العالم".

ويناقش المؤتمر فى 6 جلسات على مدار يومين كل ما يتعلق بالعودة الآمنة للممارسة الرياضية، وما تتطلب من تعديل مسار فى الإجراءات أو القوانين أو حقوق الرعاية أو التعاقدات.

من جهته قال الإعلامى أشرف محمود، رئيس الاتحادات المصرى والعربى والأفريقى للثقافة الرياضية ورئيس المؤتمر، إن انطلاقة أعمال المؤتمر ستكون فى الثانية عشرة ظهر الثلاثاء الموافق الثانى من يونيو المقبل بجلسة افتتاحية عن السياسات والإجراءات الآمنة لعودة الرياضة، يتحدث فيها راعى المؤتمر الدكتور أشرف صبحى والشيخ سعود العبد العزيز امين عام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والوزير المفوض عبد المنعم الشاعرى مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية وستكون الجلسة الأولى بعنوان تعديل المسار وتحديد الاشتراطات لرياضة آمنة .

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وتتحدث الدكتورة ابونا بول ممثلة لمنظمة الصحة العالمية والبروفسير ميشيل كولوتشى عضو غرفة فض المنازعات فى الفيفا وموجان كريكبى رئيس الاتحاد الدولى للثقافة الرياضية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة والدكتورة سبأ جرار رئيس الاتحاد الفلسطينى للثقافة الرياضية.

وتتناول الجلسة الثانية تأثير الجائزة على قوانين بعض اللعبات الرياضية ويتحدث فيها اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الإفريقية ونائب رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية والدكتور رجا الله السلمى الأمين العام للاتحاد العربى لكرة القدم وعايض مبخوت المدير التنفيذى لنادى الجزيرة الإماراتى والبطلة الأولمبية المغربية نزهة بدوان ولطفى لعبيد رئيس الاتحاد التونسى للترايثلون .

وتبحث الجلسة الثالثة عن :استراتيجية الحفاظ على النمو لصناعة الرياضة ويتحدث فيها الدكتور عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق ورئيس الاتحادات المصرى والعربى والافريقى للرياضة للجميع والأستاذ الدكتور سعد شلبى استاذ اقتصاديات الرياضة ونونو كاردوزو مدير تطوير نادى سبورتنج لشبونة وسالم الحبسى رئيس الاتحاد الخليجى للاعلام الرياضي.

وتتناول الجلسة التالية تعديل المسار من الناحية القانونية والتعاقدات ويتحدث فيها سلفاتورى شيفالى رئيس جمعية القانونيين الرياضيين بإيطاليا ومحمد المهيرى مدير إدارة الشئون القانونية للاتحاد الإماراتى لكرة القدم وبرنارد بالميرو مدير الإدارة القانونية السابق بالفيفا والدكتورة منال بازادوغ رئيس الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية، وتناقش الجلسة السادسة دور الإعلام الرياضى فى دعم عودة النشاط ويتحدث فيها حياتى ميرلو رئيس الاتحاد الدولى للصحافة الرياضية وفواز الشريف النائب الأول لرئيس الاتحاد العربى للثقافة الرياضية وحسن شرارة رئيس الاتحاد اللبنانى للثقافة الرياضية وعبد اللطيف المتوكل رئيس الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين ومحمد اسماعيل عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربى للثقافة الرياضية، ويختتم المؤتمر بكلمة من الدكتور اشرف صبحى وبعدها تعلن التوصيات.