شكرا لقرائتكم خبر عن نزل يجمع توقيعات الجمهور على لقب نادي القرن .. شوف رد فعل الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا يتجدد من آن لآخر، حول لقب نادي القرن الذي منحه الكاف للأهلي رسميا منذ 20عام، بعدما أعلن نادي الزمالك مجدداً أنه الأحق في لقب القرن ، ليتفاعل كثير من مستخدمي التواصل الاجتماعي مع الجدل المتجدد.

وفي حلقة جديدة من الحلزومة الذي يقدمه حازم عبد الصمد، وفي تجربة اجتماعية جديدة جسد حازم عبد الصمد دور المشجع المتعصب لفريقه الذي قرر أن ينزل الشارع ليجمع توقيعات الجماهير على لقب نادي القرن الأفريقي.

وكانت ردود الأفعال مختلفة، حيث سخرالبعض من أفعال مقدم البرنامج، وانتماء الآخرين، وفريق ثالث أبدى عدم اهتمامه بهذه الأمور.