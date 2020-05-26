رياضة | إصابة إبراهيموفيتش قد تنهي مسيرته

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة إبراهيموفيتش قد تنهي مسيرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، لإصابة قوية خلال تدريبات الفريق، استعداداً لعودة الموسم.

وتوقف النشاط الكروي في العالم كله مطلع شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وكان إبراهيموفيتش قد انضم إلى ميلان منذ شهر يناير الماضي، قادمًا من فريق لوس أنجلوس جالاكسي.

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وبحسب شبكة "سكاي" الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش وتعرض لإصابة قوية في التدريبات، وسيخضع للفحوصات الطبية لمعرفة مدة غيابه.

وأشارت بعض التقارير، أن إبراهيموفيتش توقف فجأة أثناء التدريبات، وسقط على الأرض وبعد نهاية التدريبات كان يشتكي من آلام شديدة في أربطة الساق.

وأفادت التقارير، أن الخوف قد يكون من الإصابة أن تكون في وتر أكيلس، والتي قد تنهي مسيرة النجم السويدي الكروية.