رياضة | أول تعليق من حارس بورنموث بعد إصابته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من حارس بورنموث بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ نجم بورنموث الإنجليزي، الحارس أرون رامسديل بإعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال فحصه الثاني الذي خضع له بعد أيام من الفحص الأول.

وقال رامسديل لصحيفة "ذا صن" البريطانية "نتيجة اختباري يوم الاثنين الماضي قبل أن نبدأ التدريبات كانت سلبية.. لذا خلال الأسبوع الماضي قمت بالأمور المعتادة مثل الذهاب إلى السوبر ماركت ومحطة الوقود لملء خزان سيارتي".

وأضاف "كنت أتحلى بالحذر كما كنت خلال فترة إجراءات العزل العام، ويبدو أنني تعرضت للعدوى خلال التسوق".

Advertisements

وأوضح الحارس البالغ عمره 22 عاما، أنه لا يعاني من أي أعراض للمرض لكنه في مرحلة العزل الذاتي في الوقت الحالي.

وأضاف "الآن أنا في مرحلة العزل الذاتي لمدة سبعة أيام في المنزل. هذا ليس مثاليا بكل تأكيد مع وجود تدريبات".

وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مارس الماضي، لكن رابطة الدوري تأمل أن تستأنف المسابقة الشهر المقبل.