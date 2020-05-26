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رياضة | الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم تونس

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر مسؤول بإدارة الكرة بالنادي الأهلي ما يتردد عن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم مع التونسي طه ياسين الخنيسي مهاجم فريق الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واكد المصدر أن احد الوكلاء يروج لفكرة التعاقد مع اللاعب ولا نية علي الاطلاق للتعاقد معه.

واضاف المصدر أن الأهلي يسعي للتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم تي بي مازيمبي بطل الكونغو واذا فشل التعاقد معه لن يتعاقد الأهلي مع اي مهاجم اخر خاصة وان فكر الاهلي الخاص بالتعاقد مع موليكا له اكثر من سبب واولها امكانيات اللاعب العاليه وثانياً صغر سنه وسهولة تسويقه اروبيا بشكل يعود بالنفع علي النادي.

صحيفة تونسية تؤكد وجود مفاوضات بين الأهلي والخنيسي

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أفادت تقارير صحفية تونسية اليوم أن مسئولي النادي الأهلي يتحركون بشكل رسمي من أجل ضم نجم الترجي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة "الصريح" التونسية فإن الأهلي قدم عرضا من أجل ضم طه ياسين الخنيسي في الصيف، وهو أحد اللاعبين المميزين في البطولة المحلية بالإضافة إلى تألقه في دوري أبطال إفريقيا بالسنوات الأخيرة.

ويعد الخنيسي هو أغلى لاعب في الدوري التونسي وفقا لـ"ترانسفيت ماركت"، لكنه يفاضل بين عروض عديدة من أهمها من دول الخليج.

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