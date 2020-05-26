رياضة | وولفرهامبتون يرفض عرض ليفربول لشراء تراوري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر وولفرهامبتون يرفض عرض ليفربول لشراء تراوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض فريق وولفرهامبتون، العرض المقدم من نادي ليفربول، بشأن نجمة أداما تراوري خلال الفترة المقبلة.

وبحسب سكاي سبورتس الإنجليزية، فإن وولفرهامبتون لا ينوي التفريط في أي لاعب من الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وتابعت الشبكة، أن الفريق الإنجليزي رفض ذلك لأنه ينوي الحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال الموسم المقبل.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت عن رغبة كلوب في التعاقد مع أداما تراوري، ليكون بديل مثالي لكل من محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو.

وتوقفت الأنشطة الرياضية في إنجلترا مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.