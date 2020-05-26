رياضة | 5 شروط أساسية.. إيطاليا تسمح بعودة تدريجية للصالات وحمامات السباحة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 شروط أساسية.. إيطاليا تسمح بعودة تدريجية للصالات وحمامات السباحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الايطالية عن فتح عدد من الصالات الرياضية وحمامات السباحة للجمهور في بعض المدن الجنوبية ضمن خطة العودة التدريجية للاأشطة المختلفة بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحددت السلطات الإيطالية عدد من الشروط والمتطلبات للموافقة علي إعادة فتح مثل هذه الصالات والتي تخدم أكثر من 20 مليون شخص.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

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1- استخدام الأقنعة للعملاء والموظفين إلزاميًا لممارسة الرياضة داخل هذه الصالات

2- المسافة بين الأشخاص داخل الصالات لا تقل عن مترين على الأقل لأولئك الذين يتدربون

3- لا تقل المسافة بين السباحين في حمامات السباحة عن 7 أمتار مربع

4- تطهير جميع المواد وادوات التدريب بعد كل استخدام ويجب أيضًا تنظيف الأماكن عدة مرات في اليوم بما في ذلك غرف تغيير الملابس

5- يستوجب علي المسؤولين داخل هذه الصالات الاحتفاظ بقائمة الزوار لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة الفيروس