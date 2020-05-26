رياضة | اللجنة الطبية بـ"كاف" تفجر مفاجأة بشأن مصير دوري الأبطال والكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر اللجنة الطبية بـ"كاف" تفجر مفاجأة بشأن مصير دوري الأبطال والكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، برنس بامبو عن مفاجأة مدوية بشأن مصير دوري الأبطال والكونفيدرالية هذا الموسم.

وقال بامبو في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء إن اللجنة الطبية نصحت اللجنة التنفيذية بالكاف بإلغاء مسابقة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية وكل البطولات القارية المقرر إقامتها الفترة المقبلة.

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وتابع: "قدما مقترحا بإلغاء جميع البطولات القارية بما فيها بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين في أبريل القادم ، ودوري الأبطال والكونفيدرالية الإفريقية".

واختتم بامبو تصريحاته قائلا: "هذه التوصيات لا تسري بالطبع على المسابقات المحلية إنما البطولات المتعلقة بالكاف كدوري الأبطال والكونفيدرالية وبطولة الأمم الإفريقية".

يذكر أن دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية توقفتا عن الدوران بعد انتهاء دور الثمانية، والذي شهد تأهل كل من الأهلي والزمالك في بطولة دوري الأبطال، كما تأهل بيراميدز للدور ذاته من الكونفدرالية.