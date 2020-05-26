رياضة | وسط اهتمام من برشلونة.. الكشف عن سعر "تونالي"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر وسط اهتمام من برشلونة.. الكشف عن سعر "تونالي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي بريشيا الإيطالي سعر بيع نجمه ساندرو تونالي للراغبين في ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة TMW العالمية بأن بريشيا لن يتخلى عن تونالي بأقل من 50 مليون يورو كما يرفض النادي الإيطالي الاستماع إلى العروض الأقل من هذا المبلغ.

وأكدت الشبكة العالمية أن بريشيا لن يقبل أي لاعب يكون كجزء من الصفقة، حيث أن النادي الإيطالي يرغب في الحصول على 50 مليون يورو فقط مقابل التخلي عن نجمه البالغ من العمر 20 عامًا.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن تونالي مطلوب في العديد من الأندية أبرزها إنتر ميلان وفيورنتينا ويوفنتوس الإيطاليين وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.