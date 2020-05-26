رياضة | الأهلي يسعى لكتابة تاريخ جديد في بطولة دوري أبطال إفريقيا

يسعى الأهلي لزيادة غلته من الألقاب عندما يتم استئناف بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن يلاقي الوداد البيضاوي المغربي في نصف النهائي.

ونستعرض البطولات الإفريقية التي حققها الأهلي قبل البطولة الحالية:

شارك النادي الأهلي في 37 نسخة من البطولات الإفريقية المختلفة طوال تاريخه، حقق 19 لقبًا إفريقيًا، بالإضافة لتتويجه مرة وحيدة بلقب بطولة الأفروآسيوية، ليصبح إجمالي ألقابه القارية 20 لقبًا، ويعتبر الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولات بالقارة السمراء.

شارك الأهلي 364 مباراة في مختلف البطولات الإفريقية، حقق الفوز في 185 مباراة، وخسر 83 مباراة، وتعادل في 96 مباراة، سجل لاعبوه 552 هدفا، واستقبلت شباكه 278 هدفا.

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لعب الأهلي 183 مباراة على ملعبه في بطولات إفريقيا (147 فوز – 27 تعادل – 9 هزائم – أهداف له 419 هدفا – استقبلت شباكه 96 هدفا، بينما خاض 178 مباراة خارج ملعبه (38 فوز – 68 تعادل – 72 هزيمة – أهداف له 133 هدفًا – استقبلت شباكه 180 هدفًا).

خاض المارد الأحمر 3 مباريات على أرض محايدة تعادل في مباراة وخسر مباراتين.

توج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 8 مرات أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، ويعد صاحب الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجا بلقب البطولة القارية.

كما حصل الفريق الأهلاوي على لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات أعوام 1984، 1985، 1986، 1993، وفاز بكأس الكونفيدرالية مرة وحيدة عام 2014، وتوج بكأس السوبر 6 مرات أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، وفاز بكأس الأفروآسيوية مرة وحيدة عام 1988.