شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يكشف حقيقة إصابة زلاتان إبراهيموفيتش بقطع في وتر أكيليس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي أي سي ميلان الإيطالي حقيقة ما تداولته تقارير، الاثنين، عن إصابة لاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بقطع في وتر أكيليس واحتمالية انتهاء مسيرته في الملاعب.

وأوضح النادي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن اللاعب تعرض بالفعل للإصابة أمس خلال حصة تدريبية إلا أن الإصابة ليست قطعًا في وتر أكيليس.

وقال النادي في بيانه: «تعرض زلاتان لإصابة في ربلة ساقه اليمنى»، مؤكدًا أنه تم التأكد من سلامة وتر أكيليس.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد انضم إلى ميلان في يناير الماضي بعقد يمتد لـ 6 أشهر، فيما يبدو قريبًا من الرحيل عن النادي مع نهاية عقده كما أكدت العديد من التقارير.