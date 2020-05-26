شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الرياضة» و«الصحة» لوضع ضوابط عودة النشاط تدريجيًا يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتعاون وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الصحة من أجل وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالنشاط الرياضي لمواجهة فيروس كورونا في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي بحلول منتصف شهر يونيو المقبل.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، أن الوزارة تواصلت مع اللجنة الأولمبية وعدد من الاندية والاتحادات الرياضية، بشأن مناقشة الضوابط والمعايير الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والاستعداد لعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي من منتصف يونيو المقبل.

وشدد «صبحي» على أن «هدفنا في المقام الأول هو الحفاظ على صحة وسلامة كل اللاعبين والمدربين والعاملين في المجال الرياضي».

وأضاف أن تلك الضوابط والمعايير ملزمة لكافة الجهات الرياضية بالدولة والتي تشمل اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية العامة والخاصة، وكذلك مراكز الشباب والأندية الصحية، وغيرها من الهيئات التابعة.