شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم برشلونة يدعمون فكرة التعاقد مع «لاوتارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤيد نجوم نادي برشلونة الإسباني فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، رغم الصعوبات التي يواجهها النادي لإتمام الصفقة.

ويعتبر «لاوتارو» الاسم الأول على قائمة اللاعبين المرغوبين في قلعة كامب نو خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، إلا أن الانعكاسات الاقتصادية السلبية لأزمة فيروس كورونا قد تسبب صعوبة في تمويل الصفقة، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

ورغم ذلك، يحظى اللاعب بإعجاب غرفة ملابس البلوجرانا، إذ يدعم اللاعبون الكبار في الفريق الكتلوني فكرة التعاقد مع اللاعب، وعلى رأسهم قائد الفريق ومواطنه ليونيل ميسي، والذي يزامله في منتخب التانجو.

وتألق لاوتارو مارتينيز بقميص إنتر ميلان هذا الموسم إذ خاض 31 مباراة بجميع البطولات نجح خلالها في تسجيل 17 هدفًا وصناعة 4 أهداف.