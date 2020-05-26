شكرا لقرائتكم يوسف أوباما يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 25 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الثلاثاء، يوسف إبراهيم أوباما، صانع ألعاب الزمالك بعيد ميلاده الـ 25، حيث إنه من مواليد 26 مايو 1995، وبدأ مسيرته الكروية مع ناشئين القلعة البيضاء، وفى موسم 2013/2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وشارك مع الفريق في الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر الإفريقى والسوبر المصرى، حيث شارك مع الزمالك فى 116 مباراة بمختلف البطولات أحرز خلالهم 20 هدفًا وصنع 17 هدفًا، فيما توج مع قلعة ميت عقبة بـ 8 بطولات وهم: "كأس مصر 4 مرات والدورى الممتاز مرة واحدة والكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة والسوبر المصرى مرة واحدة والسوبر الإفريقى مرة واحدة، فيما خرج فى عدد محطات كان أبرزها فترته مع الاتحاد السكندرى ووادى دجلة. Advertisements شارك يوسف أوباما مع الاتحاد السكندرى فى 35 مباراة أحرز خلالهم 9 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، فيما شارك مع وادى دجلة فى 14 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف. أما عن مشاركات يوسف أوباما، مع الزمالك هذا الموسم، فشارك فى 24 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالهم هدفين، فيما يُعد أكثر لاعبى الأبيض صناعة للأهداف فى المباريات التى شارك فيها تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حيث شارك معه فى 18 مباراة لمدة 1489 دقيقة، أحرز خلالهم هدفين وصنع 6 أهداف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوسف أوباما يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 25 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.