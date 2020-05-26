شكرا لقرائتكم شاهد.. كهربا وصالح جمعة ورفعت على شاطئ البحر فى إجازة العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد الثلاثى صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا، لاعبى الأهلى مع أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك المعار للاتحاد السكندرى، فى إجازة ساحلية، خلال عيد الفطر المبارك ويرتبط الثلاثى بعلاقة قوية منذ أن كان الثلاثى يتواجد سويا ضمن صفوف نادى إنبى قبل انتقال كلا منهم إلى ناديه الحالى، لذا حرص الثلاثى على التجمع وقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، سويًا؛ خاصة فى ظل توقف النشاط الرياضى وتعليق منافسات الدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، الذى تسبب أيضًا فى تأجيل منافسات دور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا لأجل غير مُسمى من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، والذى كان مُحددًا له شهر مايو الجارى، حيث تأهل الأهلى لمواجهة الوداد البيضاوى، فيما من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى.

وشارك محمود كهربا مع الأهلى منذ انضمامه الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى، فى 10 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى و3 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس السوبر المصرى، وأحرز خلالهم 3 أهداف، أما صالح جمعة فابتعد عن حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للقلعة الحمراء، حيث لم يشارك جمعة مع الأحمر سوى فى مباراة واحدة ببطولة دورى أبطال إفريقيا ولم يشارك بعدها فى أى مباراة.

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فيما شارك أحمد رفعت مع الاتحاد السكندرى محليا هذا الموسم فى 15 مباراة، نجح خلالها فى تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أهداف بمعدل دقائق 1114 دقيقة شارك خلالها مع زعيم الثغر فى المنافسات المحلية، بخلاف مشاركته مع زعيم الثغر فى 6 مباريات بالبطولة العربية أحرز خلالهم هدفًا، ومن المقرر، أن يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، موقف أحمد رفعت من العودة للأبيض فى الموسم المقبل، خلال الفترة المقبلة.