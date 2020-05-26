شكرا لقرائتكم تعرف على موعد افتتاح فروع أندية سيتى كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة أندية سيتى كلوب عن موعد افتتاح مكاتب الإشتراك في فروع النادى ، والتي تقرر أن تكون على 3 مراحل ، الأولى عقب انتهاء عيد الفطر ، والأخيرة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو ، حيث يتم فتح مكاتب الاشتراك في العبور و العاشر من رمضان ، و كفر الشيخ ، و شبين الكوم و بنها بعد العيد ، بينما يتم فتحها في طنطا و السويس ، و بنى سويف ، اسوان الجديدة ، واسيوط في الأسبوع الثانى من شهر يونيو .

وفيما يخص المرحلة الثالثة فتكون في الأسبوع الأخير من شهر يونيو بدمياط ، و المنيا ، وسوهاج ، والزقازيق بالإضافة إلى دمنهور .

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ووضعت أندية سيتي كلوب خطة معينة للانتهاء من موعد افتتاح الفروع بمختلف المحافظات ، حيث تم الاعلان عن افتتاح الفروع على 4 مراحل أيضا ، المرحلة الأولى تكون في الربع الأخير من عام 2020 بكفر الشيخ و شبين الكوم ، والعبور ، و العاشر من رمضان ،وكذلك بنها ، وعلى مستوى المرحلة الثانية فتضم السويس و طنطا و أسيوط ، بالربع الأول من عام 2021 .

وعلى مستوى المرحلة الثالثة ففي الربع الأخير من العام القادم ، بأسوان ، و دمياط ، و المنيا ، اما بنى سويف ، و دمنهور وسوهاج ، و الزقازيق ، ففي المرحلة الرابعة و الأخيرة حيث يتم افتتاحها في الربع الأول من عام 2022.

يذكر ان اندية سيتى كلوب لها فروعفى مختلف المحافظات والأقاليم ، مثل العاشر من رمضان - أسوان الجديدة - العبور - بني سويف - دمياط - بنها - سوهاج - الزقازيق - أسيوط - دمنهور - المنيا - كفر الشيخ - شبين الكوم - السويس - طنطا.