شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يطمئن على مدير جهاز السباحة بعد إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمئن أعضاء مجلس إدارة الاهلي على حالة العقيد وائل عزت، مدير جهاز السباحة بالنادي، الذي أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بفيروس كورونا ، وشهدت الساعات الماضية إتصالات مُكثفة أجراها أعضاء المجلس الأهلاوي للاطمئنان على حالة وائل عزت، كما حرص محمود الخطيب رئيس النادي على الإطمئنان على حالة مدير جهاز السباحة بالنادي ، وأعرب الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لوائل عزت، مؤكدًا توفير كل الدعم والمساندة له، خاصة أنه واحد من أبناء النادي .

وأكد رئيس النادي ثقته الكبيرة في الجهد المبذول من الأطقم الطبية، التي تقوم بدور رائع وتتصدر الصفوف الأمامية فى مواجهة وباء «كورونا»، الذي يجتاح العالم.

Advertisements

من ناحية أخرى ، يدرس مسئولو الأهلي ترشيح محمود الخطيب لتولى رئاسة لجنة الأندية، التى من المقرر تدشينها خلال الفترة المقبلة، عقب إقرار اتحاد الكرة تشكيل لجنة الأندية فى اللائحة الجديدة، وعلم اليوم السابع أن الجبلاية ستطلب من أندية الدورى الممتاز الـ18 ترشيح شخص يمثل كلا منهم، على أن يتم إجراء انتخابات فيما بينهم لاختيار 7 أعضاء، فيما يحق لاتحاد الكرة تعيين شخصين وبالتالى يكون عدد أفراد اللجنة 9، ولم يبد الخطيب موافقة أو رفض، مؤكداً أنه لن يحسم موقفه قبل إقرار اللائحة بشكل رسمى، مؤكداً أن ترشيح الأهلى قد يتجه لشخص آخر غيره، سواء من أعضاء المجلس أو من الإدارة التنفيذية بالنادي.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.