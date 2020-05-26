شكرا لقرائتكم "فيبا" يرسل لاتحاد السلة الإرشادات الخاصة بعودة النشاط الرياضى تدريجيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة خطابا من نظيره الدولي "فيبا" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يتضمن ارشادات ونصائح مرسلة لكافة الاتحادات المحلية للعبة حول العالم من أجل الاستعداد لعودة النشاط الرياضي تدريجيًا مرة أخرى ، في ظل التوقف نظرا لتفشى فيروس كورونا المستجد بمختلف الدول .

وحرص الاتحاد الدولي على توجيه النصائح لكل اتحاد مع مراعاة قوانين واشتراطات كل دولة من أجل عودة الرياضة، وفقا للظروف التي تمر بها كل دولة على حدى .

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الاتحاد الدولى لكرة السلة خاطب نظيره المصرى خلال الساعات الماضية للاستفسار عن موعد استئناف نشاط اللعبة والمسابقات فى مصر بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وأكد عمرو مصيلحى، رئيس لجنة المنتخبات، أنه تلقى الاتصال من الاتحاد الدولى للسؤال عن موعد عودة النشاط، وكذلك التدريبات، وهو ما تم الرد عليه وفقا لما تلقته الاتحادات من وزارة الرياضة واللحنة الأولمبية وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.

وكان وزير الرياضة أدلى بتصريحات تليفزيونية خلال الساعات الماضية، قال فيها إن تدريبات الفرق ستبدأ منتصف الشهر المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأى رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية، موضحاً أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيداً لاستئناف النشاط.

يذكر ان اتحاد كرة السلة ارسل مقترح بروتوكول الى وزارة الشباب والرياضة لعرضه على مجلس الوزراء ، حال اتخاذ قرار بعودة النشاط الرياضى يتضمن الاجراءات و الخطوات المقرر اتباعها قبل واثناء وبعد المباريات لضمان سلامة كل من ينتمى للمنظومة .