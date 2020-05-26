عصام مرعي: مستحيل بطولات الدوري اللي حققها الأهلي كلها حرام والزمالك لازم يشوف حل.. ولقب «نادي القرن» عدل ربنا

- شريف الجنيدي

علّق نجم نادي الزمالك السابق وأحد أبناء القلعة البيضاء، عصام مرعي، على حصول النادي الأهلي على بطولة الدوري المصري الممتاز 41 مرة، بالإضافة إلى قضية "نادي القرن الحقيقي" التي أثيرت مؤخراً.

وقال مرعي، في حوار مع صحيفة "اليوم السابع"، إن فترة عمله في الزمالك كمدرب عام للفريق الأول مع الصربي ميتشو كانت قصيرة جداً، مشيراً إلى أن فترة التوقف الطويلة أضرت بالفريق، مما تسببت في التأثير على نتائج الفريق.

وأشار مرعي إلى أن أكثر ما أحزنه هو طريقة رحيله هو وأعضاء الجهاز الفني عن إدارة الفريق الأول لكرة القدم، خاصة وأنه لم يحصل على الفرصة الكاملة.

وعن سبب تراجع نتائج الفريق، أوضح مرعي أن تأخر صرف مستحقات اللاعبين، أمثال محمود علاء وطارق حامد وفرجانى ساسى، أثرت سلباً على النتائج، حيث أن جميع اللاعبين كانوا يعانون نفسياً من تلك الأزمة قبل حلها .

وأكد مرعي أن لاعبو الفريق عندما حصلوا على مستحقاتهم المالية ظهروا بشكل جيد وحدثت حالة من الاستقرار الفني، ونجح الفريق في تخطي عقبة دور المجموعات، بجانب الحصول على بطولتيّ السوبر الأفريقي والمحلي.

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ورداً على سؤال هل حصل النادي الأهلي على بطولات الدوري مساعدة الحكام، قال مرعي إن الزمالك تعرض في بعض الأحيان للظلم من قبل الحكام وعانى من مجاملة الأهلي، بحسب قوله.

أضاف مرعي أنه بالرغم من ذلك إلا أن الفارق كبير جداً بين الناديين في عدد الألقاب، موضحاً أنه "من المستحيل أن تكون جميع بطولات الدوري التي حققها الأهلي بمساعدة الحكام".

وأكد أنه على نادي الزمالك أن يبحث عن حل في هذا الفرق الشاسع مع الأهلي في عدد ألقاب الدورى، ويحاول الاقتراب منه، مؤكداً أن هذا الأمر يشعره بالضيق.

وعن قضية نادي القرن التي أثيرت مؤخراً، قال مرعي: "عدل وحق ربنا الزمالك نادي القرن وكيف من يحصل على 9 بطولات لايتوج باللقب ومن يحصل على 7 بطولات يتوج باللقب"، مشيراً إلى أن مسئولي الزمالك في ذلك الوقت برئاسة كمال درويش أهدروا حق الأبيض.

يشار إلى أن مرعي إنضم لنادي الزمالك في موسم 1991، ودافع عن القميص الأبيض لمدة 7 سنوات، محققاً مع القلعة البيضاء بطولة الدورى المصرى مرتان، ودورى أبطال افريقيا مرة واحدة، والسوبر الأفريقى وبطولة الأفرو أسيوية .

وفي أكتوبر الماضي، تم تعيين مرعي ضمن الجهاز المعاون للصربى ميتشو، مدرب الفريق الأبيض السابق، قبل أن يفاجأ بقرار الاستغناء عن خدماته.