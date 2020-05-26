كيف تسببت «زجاجة خمر» في منح محمد صلاح 10 نخلات بالمدينة المنورة ؟

شعبية كبيرة يحظى بها النجم العربي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بسبب تألقه في الملاعب الأوروبية.

وخلال السنوات الأخيرة، مر الفرعون المصري بالعديد من المحطات والمواقف التي أثارت انتباه وسائل الإعلام، وأثارت جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من أبرز ما تعرض له محمد صلاح خلال مسيرته، هي موقفين في عام 2018، أحدهما داخل الملعب والآخر خارجه.

عرقلة راموس

تشكل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 بين ريال مدريد وليفربول، ذكرى سيئة لصلاح بعد تعرضه لإصابة حرمته من استكمال المباراة بعد دقائق قليلة من انطلاقها.

وتعرض صلاح لعرقلة من قبل قائد "الميرينجي" سيرجيو راموس، والذي أمسك بالفرعون المصري وأسقطه أرضاً، مسبباً له إصابة بالغة.

Advertisements

وأثر خروج صلاح من المباراة على مستوى فريقه ليفربول الذي خسر المباراة النهائية يومها بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، كما أنها تسببت في ظهور الفرعون بمستوى أقل من المتوسط مع منتخب مصر في مونديال 2018 والذي أقيم في روسيا.

10 نخلات

بالرغم من خروج منتخب مصر من دور المجموعات من مونديال روسيا 2018، وظهوره بمستوى شاحب، إلا أن الجماهير التمست لمحمد صلاح العذر كونه عائداً من إصابة قوية.

وحصل صلاح في المباراة الأخيرة للمنتخب المصري أمام السعودية، والتي انتهت لصالح الأخضر بنتيجة هدفين لهدف، على أفضل لاعب في المباراة.

ورفض صلاح استلام جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية ومصر، والمقدمة من إحدى شركات الخمور، وهو الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

أحد هؤلاء المتفاعلين مع موقف صلاح، كان الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي، الذي قرر تقديم 10 نخلات من تمر المدينة المنورة إلى الدولي المصري كهدية خاصة منه.