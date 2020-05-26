شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد افتتاح فروع أندية city club والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة أندية سيتى كلوب عن موعد افتتاح مكاتب الاشتراك فى فروع النادى، والتى تقرر أن تكون على 3 مراحل، الأولى عقب انتهاء عيد الفطر، والأخيرة فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو، حيث يتم فتح مكاتب الاشتراك فى العبور والعاشر من رمضان، وكفر الشيخ، وشبين الكوم وبنها بعد العيد، بينما يتم فتحها فى طنطا والسويس، وبنى سويف، أسوان الجديدة، وأسيوط فى الأسبوع الثانى من شهر يونيو.

وفيما يخص المرحلة الثالثة فتكون فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو بدمياط، والمنيا، وسوهاج، والزقازيق بالإضافة إلى دمنهور .

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ووضعت أندية سيتى كلوب خطة معينة للانتهاء من موعد افتتاح الفروع بمختلف المحافظات، حيث تم الاعلان عن افتتاح الفروع على 4 مراحل أيضا، المرحلة الأولى تكون فى الربع الأخير من عام 2020 بكفر الشيخ و شبين الكوم، والعبور، و العاشر من رمضان ،وكذلك بنها، وعلى مستوى المرحلة الثانية فتضم السويس و طنطا و أسيوط، بالربع الأول من عام 2021 .

وعلى مستوى المرحلة الثالثة ففى الربع الأخير من العام القادم، بأسوان، و دمياط، و المنيا، اما بنى سويف، و دمنهور وسوهاج، و الزقازيق، ففى المرحلة الرابعة و الأخيرة حيث يتم افتتاحها فى الربع الأول من عام 2022.

يذكر ان اندية سيتى كلوب لها فروعفى مختلف المحافظات والأقاليم، مثل العاشر من رمضان - أسوان الجديدة - العبور - بنى سويف - دمياط - بنها - سوهاج - الزقازيق - أسيوط - دمنهور - المنيا - كفر الشيخ - شبين الكوم - السويس - طنطا.