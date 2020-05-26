مهاجم كوتوكو الغاني يشعل صراع ميركاتو الصيف بين الأهلي والزمالك.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب فريق أشانتى كوتوكو، بطل غانا، فى خلق حالة جديدة من الصراع الدائم بين الغريمين المصريين الأهلى والزمالك، بعدما فتح الباب على مصراعيه للتفاوض مع مهاجم الفريق البوركينى سونجنى ياكوبا مهاجم الفريق الحالى والذى سينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ورفض أشانتى كوتوكو الغانى تمديد عقد مهاجمه البوركينى دون الإعلان عن السبب.

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وفى السياق ذاته، أكدت تقارير صحفية أن المهاجم البوركينى سونجنى ياكوبا لاعب أشانتى كوتوكو الغانى سيكون مركز الصراع الجديد الذى سيدور فى الانتقالات الصيفية الحالية بين القطبين الأهلى والزمالك فى مصر.

فيما نشر موقع kickgh الغانى تقريرا يؤكد فيه أن اللاعب البوركينى يعتبر محط اهتمام العديد من الأندية فى قارة أفريقيا، أبرزها سيمبا التنزانى ونكانا وزيسكو يونايتد من زامبيا بالإضافة إلى الأهلى والزمالك من مصر، بعد تألقه اللافت للنظر مع أشانتى كوتوكو الغانى فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فى الوقت الذى أكد فيه تيرى ماكسويل إيدام، الرئيس التنفيذى لنادى ليجون سيتيز الغانى، أن النادى يسعى للتعاقد مع اللاعب صاحب ال 28 عاماً، إلا أنه فشل فى تلبية مطالب سونجنى ياكوبا المالية.

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وحاول نادى ليجون سيتيز التعاقد مع المهاجم البوركينى بعد رفضه تمديد عقده مع فريق أشانتى كوتوكو.

وأوضحت التقارير الصحفية عن منافسة الزمالك والاهلى على التعاقد مع البوركينى سونجنى ياكوبا لاعب فريق أشانتى كوتوكو الغاني، وأكدت التقارير أن قطبى الكره المصريه، لم يتقدما بأى عرض رسمى إلى ياكوبا لضمه فى نهاية الموسم الحالى، ولكن يحاولوا التواصل مع ممثلى اللاعب.

وأشارت التقارير الى أن القطبين يواجهان منافسة قوية جدا لضم ياكوبا فى الصيف، من جانب العديد من الأندية فى إفريقيا، والتى تهتم بضمه.

رغم أزمة وباء كورونا، والتى تسببت فى إيقاف النشاط الكروى والرياضى ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم كله، إلا أن الصراع التاريخى بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى الميركاتو لا يتوقف ومن المنتظر أن يظهر فى الصيف المقبل، حيث دخل العديد من اللاعبين دائرة اهتمام الأهلى والزمالك قبل الميركاتو الصيفى المقبل، على الرغم من عدم وضوح الرؤية بالنسبة للموسم الجارى سواء باستكماله أو الغاؤه، والشروع فى بدء الموسم الجديد.