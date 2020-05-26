شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أوناجم بالجلباب المغربى فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، بعيد الفطر المبارك، وحرص على ارتداء الجلباب المغربى فى ثالث أيام العيد، ونشر صورة له بالزى المغربى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "‘نستجرام"، حيث يتواجد اللاعب فى المغرب خلال الفترة الحالية، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر وتعليق منافسات الدورى الممتاز، منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، فيما تواجد أيضًا المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى المغرب، والتونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق فى تونس، بينما فضل الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الأبيض، الاستمرار فى القاهرة، وعدم السفر إلى بلاده، ومن المقرر أن يستمر ثلاثى الزمالك فى بلادهم لحين تحديد موقف النشاط الكروى هذا الموسم، مع متابعة الجهاز الفنى للزمالك لمواصلة تنفيذهم برنامجهم التدريبى فى المنزل؛ للحفاظ على لياقتهم البدنية.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع أوناجم والثلاثى الأجنبى المتواجدين فى بلادهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

أوناجم تُوج مع الزمالك بثلاث بطولات منذ انضمامه لقلعة ميت عقبة، وكانت بدايتها بالتتويج بكأس مصر فى النسخة الماضية ثم بطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، خلال شهر فبراير الماضى، فيما تأهل مع الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا، حيث شارك فى 22 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 5 أهداف لزملائه.