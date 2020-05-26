شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز المرشحين المحتملين لانتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الجميع ما ستسفر عنها لائحة اتحاد الكرة الجديدة وأيضا تحديد الموقف النهائى للانتخابات من عدمه، وهل ستكون لمدة عام أو أربعة أم سيتم غلق الباب بالتجديد للجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجناينى، وعلى الرغم من هذا الخلاف إلا أن هناك أسماء أعلنت نيتها الترشح للانتخابات وأخرى بدأت الاتصالات مع الأندية لإعلان ترشحها سواء على مقعد الرئاسة أو العضوية.

مقعد الرئاسة:

أعلن الثنائى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، كما أعلن الإعلامى أحمد شوبير نجم حراسة مرمى الأهلى ومنتخب مصر، إلى جانب حسن فريد نائب رئيس الجبلاية السابق والذى أعلن دراسته الترشح للرئاسة ومعه جمال علام رئيس الجبلاية الأسبق الذى ربط ترشحه بعدم ترشح هانى أبو ريدة، إلى جانب الإعلامى خالد بيومي.

منصب النائب:

ينتظر الجميع حسم الموقف النهائى من إقامة انتخابات على مقعد النائب من عدمه ووضعه فى لائحة النظام الأساسى وشروط الإنتخابات، ويعد محمود الشامى عضو اتحاد الكرة الأسبق ورئيس نادى بلدية المحلة أقوى المرشحين لهذا المنصب، ثم جمال علام الذى أعلن الترشح على هذا المنصب فى حال ترشح أبو ريدة على منصب الرئيس.

منصب العضوية:

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أما منصب العضوية فيوجد أكثر من اسم، على رأسهم مجدي عبد الغني و كرم كردي و حماده المصرى و محمد أبو الوفا و مجدي المتناوي أعضاء اتحاد الكرة السابقين و عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق وأحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادى ميجا سبورت والإعلامى إيهاب الكومى و إبراهيم القصاص رئيس منطقة القاهرة السابقو جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق وفتحي عوض الله رئيس منطقة الدقهلية و سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق و محمد أبو العلا لاعب الزمالك و الحكم الدولي محمد فاروق ، ومحمد سيف رئيس منطقة أسيوط السابق، وصلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف، وفتحى عوض الله رئيس منطقة الدقهلية، وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حماده السابق و محمد رفعت عضو نادى العبور التو محمد خالد غرابة عضو نادي إنبي و هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد.

مقعد المرأة

دينا الرفاعى عضو الجبلاية السابقة

بينما على مقعد المرأة فيتنافس الثنائى دينا الرفاعى عضو اتحاد الكرة السابقة والإعلامية سماح عمار.