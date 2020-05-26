شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. يوسف أوباما يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل يوسف إبراهيم أوباما، صانع ألعاب الزمالك، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 25، حيث إنه من مواليد 26 مايو 1995، وبدأ مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013/2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وشارك مع الفريق فى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المصرى، حيث شارك مع الزمالك فى 116 مباراة بمختلف البطولات أحرز خلالهم 20 هدفًا وصنع 17 هدفًا، فيما توج مع قلعة ميت عقبة بـ 8 بطولات هى: "كأس مصر 4 مرات والدورى الممتاز مرة واحدة والكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة والسوبر المصرى مرة واحدة والسوبر الأفريقى مرة واحدة، فيما خرج فى عدد محطات كان أبرزها فترته مع الاتحاد السكندرى ووادى دجلة.

شارك يوسف أوباما مع الاتحاد السكندرى فى 35 مباراة أحرز خلالهم 9 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، فيما شارك مع وادى دجلة فى 14 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف.

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أما عن مشاركات يوسف أوباما، مع الزمالك هذا الموسم، فشارك فى 24 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالهم هدفين، فيما يُعد أكثر لاعبى الأبيض صناعة للأهداف فى المباريات التى شارك فيها تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حيث شارك معه فى 18 مباراة لمدة 1489 دقيقة، أحرز خلالهم هدفين وصنع 6 أهداف.