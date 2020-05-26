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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. التونيسية آية نفزى لاعبة الطائرة: ديبالا نجمى المفضل ومثلى الأعلى درة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى التونيسية أية نفزى لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الأفريقى والهلال السابقة وحاليا فى حمام الأنف، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الرسم.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
لا أجيد الطبخ مطلقا.
أية نفزى 2
من نجمك المفضل؟
ديبالا.من مطربك المفضل؟
معنديش مطرب معين مفضل بالنسبة لى.لو لم تكونى لاعبة طائرة كنتى تتمنى تكونة أيه؟
مدربة كرة طائرة أو لاعبة كرة قدم.
لأ.. خالص أنا لا أحب العنف.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
درة زروق .
أية نفزى
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الاثنين.. كل واحد له وقته .تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟
بالطبع أفضل الزواج من شخص رياضى .
أية نفزى 3
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