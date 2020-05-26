شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يطمئن على مدير جهاز السباحة بعد إصابته بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن أعضاء مجلس إدارة الأهلى على حالة العقيد وائل عزت، مدير جهاز السباحة بالنادى، الذى أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها إصابته بفيروس «كورونا»، وشهدت الساعات الماضية اتصالات مُكثفة أجراها أعضاء المجلس الأهلاوى للاطمئنان على حالة وائل عزت، كما حرص محمود الخطيب رئيس النادى على الاطمئنان على حالة مدير جهاز السباحة بالنادى، وأعرب الخطيب عن خالص تمنياته له بالشفاء العاجل، مؤكدًا توفير كل الدعم والمساندة له، خاصة أنه واحد من أبناء النادى.

وأكد رئيس النادى ثقته الكبيرة فى الجهد المبذول من الأطقم الطبية، التى تقوم بدور رائع وتتصدر الصفوف الأمامية فى مواجهة وباء «كورونا»، الذى يجتاح العالم.

Advertisements

من ناحية أخرى، يدرس مسئولو الأهلى ترشيح محمود الخطيب لتولى رئاسة لجنة الأندية، التى من المقرر تدشينها خلال الفترة المقبلة، عقب إقرار اتحاد الكرة تشكيل لجنة الأندية فى اللائحة الجديدة، وعلم الخليج 365 أن الجبلاية ستطلب من أندية الدورى الممتاز الـ18 ترشيح شخص يمثل كلا منهم، على أن يتم إجراء انتخابات فيما بينهم لاختيار 7 أعضاء، فيما يحق لاتحاد الكرة تعيين شخصين وبالتالى يكون عدد أفراد اللجنة 9، ولم يبد الخطيب موافقة أو رفض، مؤكداً أنه لن يحسم موقفه قبل إقرار اللائحة بشكل رسمى، مؤكداً أن ترشيح الأهلى قد يتجه لشخص آخر غيره، سواء من أعضاء المجلس أو من الإدارة التنفيذية بالنادي.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.