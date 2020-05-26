شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامى: لماذا يتقاضى الأهلي 225 مليون جنيه وبعض الأندية 10 فقط ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة استياؤه من تقاضى النادى الأهلى 225 مليون جنيه سنويا فى ظل تقاضى بعض من الأندية أرقام أقل كثيرا ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " ، و علق ماجد سامى عبر صفحته قائلاً :" لماذا يتقاضى النادي الأهلي 225 مليون جنيه سنوياً بينما تتقاضى بعض الأندية 10 مليون جنيه، لحظة قبل أن تثور ففي كرة القدم شئ اسمه التضامن.

وسرد ماجد سامي عدد من النقاط عبر صفحته للتعليق على سبب حصول الأهلي و الزمالك على التعاقدات الأكبر فى الكرة المصرية حيث قال : التضامن معناه ان كلنا مشتركين في الكيكة مع بعض و من غير بعض محدش فينا له قيمة ده على مستوى الأندية في نفس الدرجة و كمان على مستوى العلاقة بين أندية الدرجات المختلفة ، يعني من غير كل أندية الممتاز الأهلي و الزمالك مالهومش لازمة و من غير أندية الممتاز ب، أندية الممتاز ملهاش لازمة و من غير أندية الدرجة الثانية، أندية الممتاز ب ملهاش لازمة و هلما جرى ، ده معناه أن :

١- أموال الحقوق لكل درجة يجب توزيعها بعدالة بين أندية الدرجة مع اعتبار الشعبية و البطولات و الترتيب النهائي إلا أن 50٪؜ من الحقوق يجب توزيعها بالتساوي. في قانون الفيفا اسمها solidarity

٢- يجب تخصيص 10٪؜ من إجمالي حقوق كل درجة ترحل لصالح أندية الدرجة الأقل مباشرة (من رابطة درجة لرابطة الدرجة الأدنى) دون تدخل الإتحاد

٣- على كل رابطة درجة مراعاة التضامن (توزيع 50٪؜ من عائداتها) بالتساوي بين كل الأندية

Advertisements

لذلك يرغب الأهلي فقط في استكمال الموسم بينما ستختار الجمعية العمومية لأندية الدوري الممتاز و كذلك الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم عدم استكمال الموسم.

إضافة:- نظراً لكثرة اللي بيضحكوا على البوست أحب أضيف أن لو الـ16 نادي اتحدوا ضد الأهلي والزمالك مش هيعرف الأهلي والزمالك يلعبوا الدوري لوحدهم.