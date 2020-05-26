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شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامى: لماذا يتقاضى الأهلي 225 مليون جنيه وبعض الأندية 10 فقط ؟ والان مع تفاصيل الخبر
وسرد ماجد سامي عدد من النقاط عبر صفحته للتعليق على سبب حصول الأهلي و الزمالك على التعاقدات الأكبر فى الكرة المصرية حيث قال : التضامن معناه ان كلنا مشتركين في الكيكة مع بعض و من غير بعض محدش فينا له قيمة ده على مستوى الأندية في نفس الدرجة و كمان على مستوى العلاقة بين أندية الدرجات المختلفة ، يعني من غير كل أندية الممتاز الأهلي و الزمالك مالهومش لازمة و من غير أندية الممتاز ب، أندية الممتاز ملهاش لازمة و من غير أندية الدرجة الثانية، أندية الممتاز ب ملهاش لازمة و هلما جرى ، ده معناه أن :
١- أموال الحقوق لكل درجة يجب توزيعها بعدالة بين أندية الدرجة مع اعتبار الشعبية و البطولات و الترتيب النهائي إلا أن 50٪ من الحقوق يجب توزيعها بالتساوي. في قانون الفيفا اسمها solidarity
٢- يجب تخصيص 10٪ من إجمالي حقوق كل درجة ترحل لصالح أندية الدرجة الأقل مباشرة (من رابطة درجة لرابطة الدرجة الأدنى) دون تدخل الإتحاد
٣- على كل رابطة درجة مراعاة التضامن (توزيع 50٪ من عائداتها) بالتساوي بين كل الأندية
لذلك يرغب الأهلي فقط في استكمال الموسم بينما ستختار الجمعية العمومية لأندية الدوري الممتاز و كذلك الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم عدم استكمال الموسم.
إضافة:- نظراً لكثرة اللي بيضحكوا على البوست أحب أضيف أن لو الـ16 نادي اتحدوا ضد الأهلي والزمالك مش هيعرف الأهلي والزمالك يلعبوا الدوري لوحدهم.
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